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Aumento inesperado das reservas comerciais de petróleo nos EUA (+6,2 milhões de barris)

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Repórter
18/03/2026 12:26

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As reservas comerciais de petróleo registraram um forte aumento na semana passada nos Estados Unidos, na contramão das previsões, segundo números publicado nesta quarta-feira (18) pela Agência de Informação de Energia (EIA).

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Durante o período de sete dias, encerrado em 13 de março, estes estoques aumentaram em 6,2 milhões de barris, enquanto o mercado esperava o contrário, uma queda de aproximadamente 1,5 milhão, segundo o consenso elaborado pela agência Bloomberg.

Desde os primeiros ataques ao Irã lançados por Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro, os preços do petróleo bruto disparam quase 50%.

Nos postos de gasolinas dos Estados Unidos, um galão (3,78 litros) custa atualmente 3,84 dólares (aproximadamente 20 reais), contra 2,98 dólares (15,50 reais) no fim de fevereiro, segundo dados de referência da associação automobilística americana AAA.

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ni/tmc/eb/mr/jvb/rm/aa

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