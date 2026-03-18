Países da Otan discutem a 'melhor forma' de reabrir o Estreito de Ormuz, diz Rutte

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou nesta quarta-feira (18) que os membros da aliança militar estavam em negociações sobre a "melhor forma" de reabrir o Estreito de Ormuz, cujo bloqueio afetou drasticamente o fornecimento global de petróleo.

"Estive em contato com muitos aliados. Todos concordamos, é claro, que o estreito precisa ser reaberto. E o que sei é que os aliados estão trabalhando juntos, discutindo como fazer isso, qual a melhor forma de fazê-lo", disse Rutte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem insistido repetidamente para que outros países enviem navios de guerra para escoltar comboios de petroleiros pelo Estreito de Ormuz.

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