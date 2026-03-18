Paquistão anuncia cessar-fogo com Afeganistão durante o fim do Ramadã

O Paquistão anunciou, nesta quarta-feira (18), uma trégua no conflito com o Afeganistão durante o feriado de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã.

O ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, afirmou que a trégua, que durará de quinta-feira até a meia-noite de segunda-feira (horário local), foi concedida "a pedido de países islâmicos amigos, como Arábia Saudita, Catar e Turquia".

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