Inflação no atacado nos EUA supera expectativas por alta nos serviços

A inflação no atacado nos Estados Unidos ficou acima do esperado em fevereiro devido ao aumento dos custos dos serviços, segundo dados divulgados pelo governo nesta quarta-feira(18).

Os dados são anteriores ao início da guerra no Oriente Médio.

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), medida da inflação no atacado, subiu 0,7% em relação ao mês anterior, informou o Departamento do Trabalho. Analistas previam um aumento mais modesto, de 0,3%.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o IPP subiu 3,4%, o maior aumento acumulado em 12 meses desde fevereiro de 2025, segundo o relatório.

Para os dados de fevereiro, metade do aumento foi atribuída a uma alta mensal de 0,5% nos custos dos serviços.

O aumento dos preços do petróleo devido à guerra está alimentando os temores de que a inflação suba na maior economia do mundo.

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