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Trump suspende restrições ao transporte marítimo de petróleo durante guerra no Oriente Médio

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AFP
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Repórter
18/03/2026 11:30

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O presidente americano, Donald Trump, suspendeu temporariamente nesta quarta-feira (18) uma lei marítima centenária para ajudar a aliviar os custos crescentes de energia desde que os ataques conjuntos dos EUA e de Israel contra o Irã mergulharam o Oriente Médio em guerra. 

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A decisão de Trump de conceder uma isenção de 60 dias da Lei Jones suspenderia a proibição de navios de bandeira estrangeira transportarem carga entre portos dos EUA durante o período.

Essa medida visa mitigar "interrupções de curto prazo no mercado de petróleo" resultantes do conflito, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um comunicado. 

"Essa ação permitirá que recursos vitais, como petróleo, gás natural, fertilizantes e carvão, fluam livremente para os portos americanos por 60 dias", explicou.

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bys/sms/mr-mar/aa/fp

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