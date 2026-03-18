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'Nada nem ninguém nos fará esquecer' a Ucrânia, diz Pedro Sánchez a Zelensky

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AFP
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Repórter
18/03/2026 10:43

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"Nada nem ninguém nos fará esquecer o que está acontecendo na Ucrânia", assegurou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ao presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, após uma reunião em Madri nesta quarta-feira (18). 

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A guerra no Oriente Médio ofuscou o conflito na Ucrânia, que eclodiu em fevereiro de 2022 com a invasão lançada pela Rússia. 

"Continuaremos ao seu lado, como sempre estivemos, como um aliado fiel, leal e confiável", declarou o líder socialista em uma coletiva de imprensa conjunta com Zelensky, a quem garantiu o "firme apoio da Espanha" diante da "agressão cruel, injustificada e injusta" da Rússia.

Sánchez anunciou que ambos os países "trabalharão juntos" e "promoverão a coprodução e a cofabricação na área de defesa industrial", um projeto "muito importante". 

Ministros de ambos os países assinaram diversos acordos de cooperação em diferentes áreas, na presença de Sánchez e Zelensky. 

Sánchez também anunciou "um novo compromisso" de 1 bilhão de euros (5,9 bilhões de reais) "para o ano de 2026 em apoio bilateral".

Esta visita de Zelensky à Espanha, a quarta desde o início da invasão russa, ocorre na véspera de uma importante cúpula europeia e enquanto o empréstimo de 90 bilhões de euros (540 bilhões de reais) de Bruxelas para Kiev permanece bloqueado devido ao veto da Hungria.

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rbj-du/rs/avl/aa/fp

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