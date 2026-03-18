PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

GUERRA ORIENTE MÉDIO: Irã enterra Larijani e promete vingar sua morte

=== GUERRA ORIENTE MÉDIO ===

TEERÃ:

Irã enterra Larijani e promete vingar sua morte

O Irã prometeu vingar a morte, em um ataque israelense, do chefe da Segurança do país, Ali Larijani, que será enterrado nesta quarta-feira (18), e lançou mísseis que mataram duas pessoas perto de Tel Aviv.

(EUA Irã guerra Israel Líbano nuclear, 840 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PARIS:

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

(EUA Irã guerra Israel, 760 palavras, já transmitida)

BEIRUTE:

Pelo menos 12 mortos em bombardeios israelenses no centro de Beir

Pelo menos 12 pessoas morreram e 41 ficaram feridas nesta quarta-feira (18) em ataques aéreos israelenses no coração de Beirute, um dos epicentros da guerra regional que assola o país em torno do Irã, segundo o Ministério da Saúde libanês.

(Israel guerra Líbano Irã, 500 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Bloqueio do Estreito de Ormuz em números

O Estreito de Ormuz, uma rota marítima crucial por onde passava um quinto dos hidrocarbonetos do mundo, está praticamente paralisado pela guerra no Oriente Médio.

(EUA Irã petróleo transporte guerra Israel serviços, 350 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

EUA aumenta pressão sobre Cuba, que restabelece eletricidade após apagão

Os Estados Unidos aumentaram a pressão na terça-feira (17) sobre as autoridades cubanas para que permitam reformas de livre mercado, enquanto a empobrecida nação conseguiu restabelecer sua rede elétrica depois de um gigantesco apagão nacional.

(EUA Cuba diplomacia energia política eletricidade, 720 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Colômbia denuncia suposto bombardeio do Equador em meio a crise d

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou na terça-feira (17) um suposto bombardeio do Equador, após a descoberta de um artefato explosivo aparentemente lançado de um avião no território colombiano, e anunciou que seu país enviará uma nota de protesto diplomático ao governo de Daniel Noboa.

(Equador Colômbia diplomacia crime, 710 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

OSLO:

Promotoria na Noruega pede mais de 7 anos de prisão para filho de princesa julgado por estupros

A Promotoria norueguesa pediu, nesta quarta-feira (18), uma pena de sete anos e sete meses de prisão para Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit, julgado por estupros e agressões a quatro mulheres.

(Noruega realeza polícia, 590 palavras, já transmitida)

LOCAL NÃO REVELADO:

Ucranianos recebem seus prisioneiros de guerra à beira da estrada

No norte da Ucrânia, jovens e idosos, amigos e famílias com crianças se reúnem ao longo das estradas para dar as boas-vindas aos soldados ucranianos recentemente libertados do cativeiro russo.

(Ucrânia Rússia conflito prisioneiros, 540 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Ryan Gosling quer levar o público aos cinemas com 'Devoradores de Estrelas'

No filme "Devoradores de Estrelas" ("Project Hail Mary"), o ator Ryan Gosling interpreta um cientista não muito brilhante cuja missão é salvar o universo, em uma produção com a qual o astro de Hollywood quer promover as exibições nos cinemas.

(EUA França espaço astronomia gente cinema, 590 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

PARIS:

Federação de Senegal vai recorrer contra decisão 'injusta' que retirou o título do país da Copa Africana

A Federação Senegalesa de Futebol anunciou nesta quarta-feira (18) que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a decisão que retirou o título conquistado pelo país na Copa Africana de Nações (CAN) e declarou Marrocos vencedor.

(Fbl 2026 África Copa Final SEN MAR)

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento das oitavas de final da Liga dos Campeões

--- CONTATO ---

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Redação: deskrio@afp.com