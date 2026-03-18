Promotoria na Noruega pede mais de 7 anos de prisão para filho de princesa julgado por estupros
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A Promotoria norueguesa pediu nesta quarta-feira (18) uma pena de sete anos e sete meses de prisão para Marius Borg Høiby, filho da princesa herdeira Mette-Marit, julgado por estupros e agressões contra ex-namoradas.
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"O estupro pode deixar sequelas duradouras e destruir vidas", argumentou o promotor Sturla Henriksbø no penúltimo dia do julgamento no tribunal de Oslo. "Pode ser algo que a vítima carrega por toda a vida", justificou.
Høiby é filho de uma relação de sua mãe anterior ao casamento dela com o príncipe herdeiro Haakon.
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