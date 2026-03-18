Turquia anuncia que Otan enviou novo escudo antiaéreo Patriot ao sul do país

A Turquia anunciou nesta quarta-feira (18) o envio, por parte da Otan, de uma nova bateria antiaérea Patriot para a base militar de Incirlik, que abriga forças americanas, após a interceptação no início de março de três mísseis balísticos lançados em direção ao território turco a partir do Irã.

"Um novo sistema Patriot, ordenado pelo Comando Aéreo Aliado de Ramstein (Alemanha), está em processo de envio, em complemento ao sistema Patriot espanhol já em serviço", afirmou o Ministério da Defesa turco em um comunicado.

O novo sistema PAC-3, mais eficaz que o PAC-2 já instalado em Incirlik, foi projetado para destruir mísseis balísticos táticos.

Ancara já havia anunciado na semana passada a instalação de um sistema Patriot em sua base aérea de Kürecik (centro-leste), um local estratégico localizado a 250 km de Incirlik e equipado com um sistema de radar de alerta antecipado da Otan, capaz de detectar lançamentos de mísseis iranianos.

Tropas americanas também estão presentes nesta base da província de Malatya.

"Todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para contra-atacar as ameaças à nossa segurança nacional", afirmou o Ministério da Defesa turco.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que se recusa a ser arrastado por "provocações".

"Nossa prioridade número um é impedir que nosso país seja arrastado para este conflito", afirmou, em referência à guerra no Oriente Médio, que entrou no 19º dia nesta quarta-feira.

A base aérea turca de Incirlik, próxima da cidade de Adana, é utilizada por outros países (Estados Unidos, Espanha, Polônia, Catar...) no âmbito da Otan e de acordos bilaterais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bg-rba/cn/mab/avl/fp