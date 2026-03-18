Mulher é hospitalizada em Macau por susto ao observar robô

Uma mulher precisou ser hospitalizada devido ao susto que levou de um robô humanoide enquanto passeava por uma rua de Macau, informou a polícia à AFP nesta quarta-feira (17).

A mulher "se assustou ao perceber, de repente, um robô atrás dela enquanto usava o telefone celular".

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra uma mulher gritando com um robô, que agita os braços metálicos.

"Com tantas outras coisas para fazer, por que vem me incomodar? Você é maluco?", gritou a mulher em cantonês para o robô imperturbável.

Embora não tenha ficado ferida e não tenha mantido qualquer contato físico com o robô, ela foi levada para o hospital, indicou a polícia em comunicado.

"Já recebeu alta e não apresentou uma denúncia", afirma a nota.

No momento do incidente, o robô humanoide, semelhante a um modelo da empresa chinesa Unitree, era pilotado por um homem de Macau na faixa dos 50 anos. Ele disse que estava testando a máquina e pretendia utilizá-la para promover sua empresa.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram policiais escoltando o robô, mas as autoridades explicaram que não confiscaram o aparelho.

O governo chinês incentiva as empresas do país a desenvolver robôs humanoides, cada vez mais sofisticados e que já são capazes de executar coreografias ou disputar corridas.

Contudo, robôs totalmente automatizados ainda são raros. A maioria das demonstrações é pré-programada ou operada remotamente.

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