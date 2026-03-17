Embaixada dos EUA no Iraque sofre novo ataque com drone (fonte de segurança)
A embaixada dos Estados Unidos no Iraque foi alvo de um ataque com drone na manhã desta quarta-feira (18), informou uma fonte da área de segurança.
"Um drone atingiu a embaixada diretamente", disse a fonte, que não mencionou danos. Outro funcionário da mesma área informou que o drone caiu "perto do muro de segurança da embaixada".
O ataque ocorreu horas após outro ataque, com drone e foguete, contra a sede diplomática dos Estados Unidos na capital iraquiana.
Perto do Estreito de Ormuz, o Exército americano informou nesta terça-feira que bombardeou sítios de mísseis antinavio iranianos com bombas antibunker.
"Forças americanas usaram com sucesso várias bombas contra sítios de mísseis ao longo da costa do Irã", publicou no X o Comando Central para o Oriente Médio. "Os mísseis de cruzeiro antinavio presentes em alguns sítios representavam um risco para o tráfego marítimo internacional no estreito", destacou.
