Embaixada dos EUA no Iraque sofre novo ataque com drone (fonte de segurança)

17/03/2026 22:13

A embaixada dos Estados Unidos no Iraque foi alvo de um ataque com drone na manhã desta quarta-feira (18), informou uma fonte da área de segurança.

"Um drone atingiu a embaixada diretamente", disse a fonte, que não mencionou danos. Outro funcionário da mesma área informou que o drone caiu "perto do muro de segurança da embaixada".

O ataque ocorreu horas após outro ataque, com drone e foguete, contra a sede diplomática dos Estados Unidos na capital iraquiana.

Perto do Estreito de Ormuz, o Exército americano informou nesta terça-feira que bombardeou sítios de mísseis antinavio iranianos com bombas antibunker.

"Forças americanas usaram com sucesso várias bombas contra sítios de mísseis ao longo da costa do Irã", publicou no X o Comando Central para o Oriente Médio. "Os mísseis de cruzeiro antinavio presentes em alguns sítios representavam um risco para o tráfego marítimo internacional no estreito", destacou.

