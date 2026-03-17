Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cerimônia do Oscar tem audiência 9% menor

Publicidade
Carregando...
PR
Paula RAMON
PR
Paula RAMON
Repórter
17/03/2026 21:41

compartilhe

SIGA

A cerimônia do Oscar atraiu 17,9 milhões de telespectadores no último domingo, uma audiência 9% menor que a do ano passado, segundo números da empresa Nielsen divulgados nesta terça-feira.

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa foi a primeira queda de audiência da cerimônia desde 2022, edição que aumentou os números fracos registrados durante a pandemia de Covid-19, com 16,68 milhões de telespectadores.

A 98ª cerimônia do Oscar foi transmitida pela rede americana ABC e, pelo segundo ano consecutivo, pela plataforma de streaming Hulu, ambas da Disney.

A audiência do evento, que chegou a atrair mais de 40 milhões de telespectadores na década passada, caiu para 10,4 milhões em 2021. A partir daí, recuperou-se gradualmente até 2026.

No ano passado, a entrega do principal prêmio do cinema teve um público maior graças ao streaming, que levou a cerimônia para os smartphones e computadores e atraiu 19,69 milhões de espectadores.

A queda deste ano segue a perda de audiência registrada por outros eventos nesta temporada, como o Globo de Ouro e o Grammy.

O Oscar também enfrentou no último domingo a concorrência da semifinal do World Baseball Classic em que os Estados Unidos derrotaram a República Dominicana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pr/cr/lb

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay