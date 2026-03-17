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Paraguai ratifica acordo comercial Mercosul-UE

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Repórter
17/03/2026 20:01

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O Paraguai ratificou nesta terça-feira (17) o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia ao concluir o trâmite legislativo com a aprovação por unanimidade na Câmara dos Deputados e tornou-se o último membro fundador do bloco sul-americano a referendar o acordo.

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Com 57 votos a favor, a câmara baixa paraguaia concluiu a ratificação parlamentar do pacto, que cria a maior zona de livre comércio do mundo entre os 27 Estados da União Europeia e os membros fundadores do Mercosul: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

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str/tev/nn/am

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