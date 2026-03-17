Szoboszlai lidera Liverpool na luta pela virada contra o Galatasaray

"O tempo está se esgotando", concordaram os jogadores do Liverpool há algumas semanas, como revelou o húngaro Dominik Szoboszlai, que se tornou o líder de uma equipe que buscará uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões em Anfield nesta quarta-feira (18) às 17h (horário de Brasília), após perder por 1 a 0 no jogo de ida contra o Galatasaray.

O capitão húngaro disse que entendia por que muitos torcedores deixaram Anfield no domingo antes do apito final — alguns até mesmo antes de Richarlison marcar para o Tottenham aos 90 minutos, garantindo o empate em 1 a 1 na Premier League — mas pediu que continuassem apoiando o time de Arne Slot.

Muitos dos que permaneceram nas arquibancadas vaiaram a equipe após o apito final, depois que os atuais campeões da Premier League desperdiçaram a oportunidade de ultrapassar o Aston Villa e subir para a quarta colocação.

- Oitavo gol nos acréscimos -

O Liverpool conseguiu subir uma posição e diminuir a diferença para o Chelsea em um ponto, mas sofrer um gol aos 90 minutos ou depois, pela oitava vez nesta temporada, foi demais para os torcedores.

"Essa é uma boa pergunta. Se eu soubesse a resposta, seria o primeiro a ir até o time e dizer a eles", disse Szoboszlai ao ser questionado sobre o motivo do Liverpool continuar perdendo pontos no final das partidas.

"Há algumas semanas, conversamos entre nós e dissemos: 'Pessoal, não temos muito tempo para acertar as coisas, então precisamos acordar e começar a caminhar na direção que queremos para jogar na Liga dos Campeões da próxima temporada'", acrescentou o meio-campista, cujo gol de falta no primeiro tempo — o quarto dele na temporada — deu a vantagem ao Liverpool contra o Tottenham.

Com a má fase de Mohamed Salah e das ambiciosas contratações — Alexander Isak, Hugo Ekitike e Florian Wirtz — aquém das expectativas, o húngaro de 25 anos se consolidou como a peça fundamental de uma equipe que vem sofrendo com a falta de ritmo há muitos meses nesta temporada.

Na Liga dos Campeões, os 'Reds' terão que reverter a desvantagem após derrota de 1 a 0 sofrida em Istambul na semana passada, um resultado que poderia ter sido ainda pior dada a superioridade do time da casa.

- "Precisamos deles" -

Szoboszlai está ciente da importância de seus torcedores, embora reconheça que estejam decepcionados, na luta da equipe para sair do Top 8 europeu.

O meio-campista pediu aos torcedores que permanecessem até o apito final, pois as saídas antes do fim da partida são notadas pelos jogadores.

"Não estou dizendo que eles não têm o direito de sair do estádio. Eles podem sair se quiserem", afirmou. "Precisamos deles, e eles devem saber disso. Sem eles, somos um a menos".

"Deveria ser normal estarmos mais unidos em momentos difíceis, porque é disso que precisamos. Precisamos uns dos outros. Queremos fazer com que se sintam felizes. Não é como se estivéssemos fazendo isso de propósito. No ano passado, foi divertido assistir a todos os jogos, mas este ano talvez não seja tanto", reconheceu.

O Galasaray não facilitará a vida do Liverpool. Líder da Superliga Turca, eliminou a Juventus nas oitavas de final da repescagem e está a um passo de retornar às quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2013.

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