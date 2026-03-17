Irã confirma morte de seu chefe de segurança, Ali Larijani
compartilheSIGA
O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã confirmou nesta terça-feira (17) a morte de seu presidente, Ali Larijani, depois que Israel afirmou tê-lo assassinado em um ataque aéreo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"As almas puras dos mártires acolheram a alma purificada do servo justo de Deus, o mártir Dr. Ali Larijani", declarou o conselho, acrescentando que tanto seu filho quanto seu guarda-costas também morreram no ataque.
"Após toda uma vida de luta pelo progresso do Irã e da Revolução Islâmica, finalmente alcançou sua aspiração de toda a vida, respondeu ao chamado divino e alcançou com honra a doce graça do martírio na trincheira do serviço", acrescentou.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/cab/cgo/dga/nn/am