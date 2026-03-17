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Israel diz ter atacado instalações de lançamento do Hezbollah no Líbano

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Repórter
17/03/2026 18:30

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O Exército israelense realizou ataques preventivos contra instalações de lançamento do Hezbollah no Líbano, após uma série de alertas de disparos no norte de Israel.

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"Na última hora, a Força Aérea atacou lançadores e combatentes do Hezbollah em todo o Líbano, no âmbito dos esforços para perturbar e neutralizar os disparos direcionados" contra Israel, informou o Exército em um comunicado.

O Exército havia anunciado anteriormente ter "detectado uma intensificação dos preparativos" do Hezbollah "para lançar salvas de foguetes contra o Estado de Israel nas próximas horas".

As sirenes de alerta soaram várias vezes na noite desta terça-feira (17) no norte de Israel.

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mib-anr/cab/dga/am

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