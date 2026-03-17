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El Salvador propõe prisão perpétua para 'homicidas, estupradores e terroristas'

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Repórter
17/03/2026 17:20

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O governo do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, propôs, nesta terça-feira (17), no Congresso, o qual controla, uma reforma constitucional que estabeleça a prisão perpétua para "homicidas, estupradores e terroristas", após acusar as ONGs de proteger membros de gangues.

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Com esta iniciativa, Bukele, que exerce o poder de maneira quase absoluta em El Salvador, endurece sua política de segurança, que vários países latino-americanos querem copiar, mesmo depois de um grupo de juristas internacionais acusar seu governo de cometer "crimes de lesa-humanidade".

"A pena perpétua só será imposta aos homicidas, estupradores e terroristas (membros de gangues)", anunciou o ministro da Segurança, Gustavo Villatoro, ao apresentar a iniciativa à Assembleia Legislativa, dominada pelo partido de Bukele, o que dá por certa sua aprovação.

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mis/nn/mvv

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