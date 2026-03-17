Três lesionados em uma semana: Bayern e sua escassez de goleiros contra a Atalanta

Com três goleiros lesionados em uma única semana, o Bayern de Munique recebe a Atalanta nesta quarta-feira às 17h (horário de Brasília) no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, buscando defender a confortável vantagem de 6 a 1 obtida no jogo de ida e com a possibilidade de ter que escalar um goleiro de 16 anos.

Em meio a uma série de contratempos, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, ficou sem seus três goleiros entre os dias 6 e 14 de março.

O primeiro a se lesionar foi o veterano Manuel Neuer, que fará 40 anos no final do mês, após voltar a sentir dores na panturrilha esquerda durante a vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach.

O goleiro titular do Bayern, que retornava aos gramados após sofrer uma lesão muscular na mesma panturrilha em 14 de fevereiro, precisou ser substituído no intervalo por Jonas Urbig.

Quatro dias depois, ao final da partida contra a Atalanta, em Bergamo, a cabeça de Urbig, de 22 anos, colidiu violentamente com as pernas de um atacante, no lance que resultou no único gol do time da casa. Resultado: uma concussão que o obrigou a ceder seu lugar para Sven Ulreich no sábado, em Leverkusen.

Após uma ótima atuação que permitiu ao Bayern, reduzido a nove jogadores, garantir um ponto com um empate em 1 a 1, Ulreich sentiu um desconforto e exames revelaram uma lesão no músculo adutor da perna direita, com um tempo estimado de recuperação de seis semanas, segundo o jornal alemão Bild.

Antes da viagem a Leverkusen, Kompany contava com o retorno de Neuer após a pausa para os jogos das seleções no final de março.

A boa notícia veio na segunda-feira, com Urbig treinando com o time, mas não há garantia de que ele será titular nesta quarta-feira contra a Atalanta.

- Goleiro de 16 anos é opção -

"A decisão para o jogo de amanhã será puramente médica. Se tudo correr bem, Jonas Urbig estará no gol. Caso contrário, teremos que encontrar outra solução", explicou Kompany durante a coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Se o retorno de Urbig tiver que ser adiado, as opções de Kompany ficam bastante limitadas, já que o titular do time B do Bayern, Leon Klanac (19 anos), também está lesionado e indisponível desde o início de dezembro.

Dois dos seis goleiros inscritos pelo Bayern na Uefa para a Liga dos Campeões estão aptos para jogar: Jannis Bärtl, de 19 anos, que defende o gol do time B na ausência de Klanac, e Leonard Prescott, titular da equipe sub-19, que, com 16 anos e 175 dias, pode se tornar o jogador mais jovem da história do Bayern na Liga dos Campeões.

Além das lesões dos goleiros, Kompany terá que lidar com os desfalques de Joshua Kimmich e Michael Olise, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos, enquanto os zagueiros Dayot Upamecano e Konrad Laimer correm o risco de suspensão para o jogo de ida das quartas de final, caso recebam cartão amarelo nesta quarta-feira (a contagem de cartões amarelos será zerada após as quartas de final).

A Atalanta, que empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão fora de casa, no sábado, pela Serie A, está bem ciente do desafio que tem pela frente, "uma montanha a escalar", segundo o técnico Raffaele Palladino.

"Entraremos em campo sabendo que enfrentaremos uma grande equipe e queremos tentar ser competitivos. Também quero dar tempo de jogo para aqueles que atuaram menos na partida de ida", acrescentou.

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