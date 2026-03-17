Tudor acha difícil, "mas não impossível", virada do Tottenham contra o Atlético de Madrid
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O técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, afirmou que "não é impossível" para sua equipe reverter o resultado das oitavas de final contra o Atlético de Madrid, após a derrota por 5 a 2 no jogo de ida no estádio Metropolitano.
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"É difícil, mas não impossível", declarou o treinador croata nesta terça-feira (17), véspera do jogo de volta, que será disputado em Londres.
"Temos que nos manter na partida o maior tempo possível. O jogo pode ser longo, então devemos nos concentrar em nossos pontos fortes, no que podemos fazer amanhã, com tudo ainda em aberto. O mais importante é acreditar que podemos conseguir", acrescentou Tudor, cuja equipe ganhou fôlego no domingo após arrancar um empate contra o Liverpool no último minuto com oum gol do atacante brasileiro Richarlison.
Com esse resultado, o time londrino encerrou uma sequência de quatro derrotas consecutivas desde que Tudor assumiu o comando.
Apesar de ter conquistado esse ponto, os 'Spurs' continuam correndo sério risco de cair para a segunda divisção, já que estão apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
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