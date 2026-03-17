Técnico do Newcastle quer que time cresça com pressão do Camp Nou

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, pediu nesta terça-feira (17) aos seus jogadores que cresçam sob a pressão de jogar no Camp Nou, onde o time inglês precisa vencer o Barcelona no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Os 'Magpies' foram melhores na ida, mas um gol de pênalti nos acréscimos de Lamine Yamal decretou o empate em 1 a 1 em St. James' Park.

O Newcastle, que tenta chegar às quartas de final da Champions pela primeira vez em sua história, sabe que o desafio será mais complicado nesta quarta-feira, na casa do Barça.

"Não acho que eles estejam intimidados. Temos um grupo experiente, com muitos jogadores que já participaram de jogos importantes, estamos acostumados com isso", explicou Howe.

"Queremos que a importância da partida motive os jogadores e nos faça crescer. Não podemos nos intimidar, mas com tantos jogadores de seleção no elenco, não vejo isso como um problema", acrescentou.

O Newcastle ocupa a nona posição no Campeonato Inglês. Uma campanha frustrante, mas Howe afirmou que o clube está passando por sua melhor fase na temporada.

"[Os jogadores] estão mais felizes agora do que em qualquer outro momento desta temporada. Foi uma temporada com muitas mudanças... no início tivemos dificuldades para encontrar o nosso ritmo, as relações dentro da equipe eram novas", analisou o treinador, cuja equipe vem de uma vitória fora de casa sobre o Chelsea (1 a 0), resultado que seria suficiente para eliminar o Barcelona.

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