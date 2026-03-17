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Liverpool precisa dar motivos aos torcedores 'para se empolgarem', diz Robertson

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AFP
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Repórter
17/03/2026 15:36

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O Liverpool precisa dar aos seus torcedores motivos para "se empolgar" no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray, disse o lateral-esquerdo Andy Robertson nesta terça-feira (17).

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Os 'Reds' acumulam vários resultados decepcionantes na temporada e no último domingo, após ceder o empate em 1 a 1 com o Tottenham nos últimos minutos, vários torcedores vaiaram o time em Anfield.

"Eles não estavam felizes e nós também não, eu posso entender. Mas em relação a amanhã [quarta-feira], não estou preocupado", declarou Robertson em entrevista coletiva.

Nas noites de Champions, Anfiend empurra a equipe e isso não será "diferente" contra o Galatasaray, depois da derrota dos ingleses por 1 a 0 na Turquia.

"Precisamos dar a eles motivos para gritar, se empolgar e se levantar nas arquibancadas", disse Robertson.

A equipe "tem o nível" para estar nas quartas de final, mas não "mostrou isso o suficiente na semana passada. Precisamos elevar nosso nível de desempenho e estamos cientes disso", acrescentou o lateral, que foi campeão da Champions com os 'Reds' em 2019.

O técnico Arne Slot também falou sobre as vaias.

"Nunca é uma sensação agradável, porque este é um clube que sempre apoia o seu treinador, nos bons e nos maus momentos. Portanto, se eles não estão felizes comigo, significa que aparentemente fiz muitas coisas erradas", afirmou Slot.

"Eu também sei como funciona a indústria do futebol. Vencer pode mudar muita coisa. É isso o que vamos tentar alcançar amanhã, e estamos totalmente preparados para isso", alertou o treinador holandês.

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jta/dam/iga/cb/am

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