Zelensky afirma que Ucrânia enviou 201 especialistas em drones para o Oriente Médio

A Ucrânia enviou 201 especialistas em drones para o Oriente Médio para ajudar seus aliados na região a interceptar drones iranianos, afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta terça-feira (17), durante um discurso no Parlamento britânico.

"Há 201 ucranianos no Oriente Médio e no Golfo, e outros 34 estão prontos para serem enviados", disse Zelensky.

Aproveitando a visita de Zelensky a Londres, o Reino Unido e a Ucrânia devem assinar um acordo de defesa com o objetivo de combater a ameaça de drones de baixo custo, anunciou Downing Street nesta terça-feira.

O acordo pretende alavancar "a experiência da Ucrânia e a base industrial do Reino Unido para a fabricação e o fornecimento de drones, assim como capacidades inovadoras", segundo o governo britânico.

Desde o início da guerra no Oriente Médio, no final de fevereiro, o Irã tem usado principalmente mísseis balísticos contra Israel, mas também tem se baseado em drones para atacar os países do Golfo.

Esses drones de design iraniano, chamados Shahed, são baratos de produzir, mas causaram danos significativos no Oriente Médio.

Os 201 ucranianos enviados ao Oriente Médio "são especialistas militares, capazes de prestar assistência e defender-se de drones iranianos", explicou Zelensky no Parlamento britânico.

A Ucrânia, que enfrenta ataques de drones lançados por Moscou desde o início da invasão russa, adquiriu experiência no combate a esses dispositivos.

O acordo também prevê o financiamento de 500.000 libras (aproximadamente R$ 3,4 milhões) para um novo grupo dedicado a reunir conhecimento, tecnologia e especialistas para desenvolver e aplicar inteligência artificial (IA) na esfera militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-psr/an/aa