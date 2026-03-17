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Fonte de segurança afirma que embaixada dos EUA em Bagdá foi atingida após explosões

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AFP
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Repórter
17/03/2026 15:15

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Várias explosões fortes foram ouvidas na tarde desta terça-feira (17) na capital iraquiana, Bagdá, informaram jornalistas da AFP, e um oficial de segurança relatou um ataque com drones e foguetes contra a embaixada dos Estados Unidos. 

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Em um restaurante da cidade, uma testemunha disse à AFP que observou explosões no céu causadas por disparos das defesas aéreas da embaixada que interceptavam os projéteis.

Outra testemunha viu, de sua varanda, fogo na embaixada, e um oficial de segurança também relatou um incêndio que, segundo ele, foi causado por um drone.

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ak-tgg/rbu/smw/eg/an/aa

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