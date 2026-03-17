Bolsonaro melhora de pneumonia, mas segue sem previsão de alta hospitalar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora nas últimas horas do quadro de pneumonia que o levou ao hospital, mas ainda não há previsão de alta, informaram seus médicos nesta terça-feira (17).

Bolsonaro foi transferido de urgência em 13 de março da prisão da Papuda, em Brasília, onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, para o hospital DF Star com febre alta, baixa saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

Os médicos diagnosticaram pneumonia bacteriana bilateral e ele foi internado em terapia intensiva.

Sua esposa, Michelle Bolsonaro, informou na segunda-feira nas redes sociais que o ex-presidente, de 70 anos, havia sido transferido para uma "unidade semi-intensiva".

O hospital DF Star divulgou nesta terça-feira um boletim informando que ele foi levado para "uma nova acomodação em terapia intensiva, mais adequada para o quadro clínico atual".

Bolsonaro sofre há anos com problemas de saúde decorrentes de uma facada no abdômen durante um ato de campanha em 2018.

Desde setembro, o ex-presidente cumpre uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe em 2022, após perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Sua defesa apresentou nesta terça-feira um novo pedido de prisão domiciliar "humanitária", já negado anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal.

O ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, autorizou a visita de seus advogados no hospital nesta terça-feira.

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