Trump acusa Otan de cometer 'erro absurdo' em relação ao Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, classificou nesta terça-feira (17) a recusa de vários países da Otan em auxiliar os Estados Unidos na segurança do Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã após o ataque israelense-americano, como um "erro muito estúpido".

"Acho que a Otan está cometendo um erro muito estúpido", disse ele a repórteres no Salão Oval, pouco depois de declarar em sua rede social Truth Social que não precisava mais da ajuda deles para abrir essa via estratégica para a economia global.

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