Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump acusa Otan de cometer 'erro absurdo' em relação ao Estreito de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/03/2026 13:38

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, classificou nesta terça-feira (17) a recusa de vários países da Otan em auxiliar os Estados Unidos na segurança do Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã após o ataque israelense-americano, como um "erro muito estúpido". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Acho que a Otan está cometendo um erro muito estúpido", disse ele a repórteres no Salão Oval, pouco depois de declarar em sua rede social Truth Social que não precisava mais da ajuda deles para abrir essa via estratégica para a economia global.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk-jz/mar/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira otan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay