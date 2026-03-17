Trump afirma que primeiro-ministro britânico cometeu 'grande erro' ao não ajudar na guerra contra o Irã
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, cometeu "um grande erro" ao rejeitar seu pedido de ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz.
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"Ele não demonstrou nenhum apoio e acho que isso é um grande erro", disse Trump a repórteres no Salão Oval. "Estou decepcionado com Keir: gosto dele, acho que ele é um bom homem, mas estou decepcionado".
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