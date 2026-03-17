Trump diz que visitará a China em 'cinco ou seis semanas'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (17) que espera viajar para a China em pouco mais de um mês, após adiar sua visita devido ao conflito em curso com o Irã.

"Temos uma ótima relação de trabalho com a China, então iremos para lá em cerca de cinco ou seis semanas", disse Trump a repórteres.

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