Hansi Flick diz que Barcelona será seu último clube

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, disse nesta terça-feira (17) que ainda não sabe se vai renovar seu contrato, mas deixou claro que comandar o gigante espanhol será seu último trabalho no futebol.

O recém-reeleito presidente do Barça, Joan Laporta, afirmou que pretende ampliar o contrato de Flick, que vai até 2027, por mais um ano.

No entanto, o treinador alemão afirmou na véspera do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle (1 a 1 na ida) que, embora esteja feliz no clube, terá que consultar sua família antes de estender sua permanência.

"Não é o momento adequado para isso, amanhã temos um jogo importante para nós, para o clube, para o futuro", disse Flick em entrevista coletiva.

"Todo mundo sabe que estou muito feliz aqui. Primeiro tenho que falar com a minha família. Vamos ter tempo para falar disso, mas neste momento não é adequado", continuou.

Na última temporada, Flick levou o Barça ao título do Campeonato Espanhol e à semifinal da Champions, praticando um futebol ofensivo que encantou os torcedores do clube.

"A ideia de ir para outro lugar ou algo do tipo não passa pela minha cabeça. Estou aqui, este será meu último clube, meu último trabalho é aqui, e estou muito feliz com isso", continuou Flick.

O Barcelona empatou em 1 a 1 com o Newcastle no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões na semana passada, quando foi claramente dominado e conseguiu evitar a derrota com um gol de pênalti nos acréscimos.

"O jogo de amanhã será difícil. Eles são uma equipe de imposição física, agressiva na marcação individual e têm jogadores rápidos na transição", analisou Flick.

"Temos que fazer nosso jogo perfeito amanhã, e isso é importante. Vamos tentar fazer isso", acrescentou.

O zagueiro Pau Cubarsí disse estar confiante de que o Barça pode apresentar um desempenho muito melhor jogando no Camp Nou.

"A intensidade que eles mostraram na casa deles foi espetacular, nós também jogamos lá na fase de grupos", explicou o zagueiro de 19 anos.

"Estávamos bem posicionados defensivamente, mas faltou fluidez no ataque. Agora vai ser diferente, estamos jogando em casa, com a torcida nos apoiando... vai ser diferente", previu Cubarsí.

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