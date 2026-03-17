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França apreende recorde de 13 toneladas de cocaína no porto de Dunkerque

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AFP
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Repórter
17/03/2026 12:53

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A alfândega francesa apreendeu 13 toneladas de cocaína em fevereiro no porto de Dunkerque (norte do país), um recorde em território nacional, afirmou nesta terça-feira (17) à AFP o ministro da Ação e das Contas Públicas, David Amiel. 

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Trata-se de três apreensões realizadas em dez dias: 1,9 tonelada (7 de fevereiro), 8,4 toneladas (12 de fevereiro) e 2,8 toneladas (18 de fevereiro), cujo valor de revenda a varejo é estimado em quase 992,3 milhões de dólares  (5,22 bilhões de reais).

A quantidade interceptada em fevereiro representa quase um terço da cocaína apreendida em todo o ano anterior (31 toneladas). 

“Após um ano de 2025 marcado pela apreensão histórica de mais de 31 toneladas de cocaína pela alfândega francesa, estas três apreensões de grande magnitude – realizadas em Dunkerque no mês de fevereiro – demonstram que os serviços e agentes aduaneiros continuam mobilizados, sem falhas, na sua luta contra o tráfico de entorpecentes”, celebrou Amiel. 

Estas 13 toneladas estabelecem um recorde, depois das 10 toneladas apreendidas em março de 2025, também pela alfândega, neste mesmo porto do Mar do Norte. 

A droga estava escondida em contêineres de mercadorias legais. 

“Uma parte das 13 toneladas destinava-se ao território francês e outra parte a outros territórios fora da União Europeia”, detalhou a diretora regional da alfândega em Dunkerque, Frédérique Durand.

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al-mby-sc/mat/swi/glr/thm/mab/al/jc/aa

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