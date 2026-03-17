Trump afirma que EUA 'não precisam' da ajuda de ninguém para reabrir o Estreito de Ormuz
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Os Estados Unidos "não precisam da ajuda" de ninguém para reabrir militarmente o Estreito de Ormuz, afirmou o presidente Donald Trump nesta terça-feira (17) em uma mensagem na plataforma Truth Social, criticando seus aliados da Otan.
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"A maioria dos nossos 'aliados' da Otan nos informou que não quer se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista no Irã", declarou o presidente.
"Dado o sucesso militar que obtivemos, não 'precisamos' nem queremos mais a ajuda dos países da Otan: NUNCA PRECISAMOS DELA!", acrescentou Trump.
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