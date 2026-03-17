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Tribunal do Vaticano ordena novo julgamento de cardeal acusado de fraude

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Repórter
17/03/2026 11:47

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Um tribunal de apelação do Vaticano ordenou, nesta terça-feira (17), um novo julgamento contra um cardeal condenado por desvio de verbas, mas informou que a sentença continuará em vigor enquanto o novo processo não for organizado.

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O tribunal de apelação "ordena a abertura de um novo processo" no caso do cardeal italiano Angelo Becciu, condenado por crimes financeiros em 2023, segundo uma cópia da decisão à qual a AFP teve acesso.

A corte determinou um novo julgamento devido a "erros processuais" no caso original contra Becciu, um ex-assessor do falecido papa Francisco que já exerceu grande influência no Vaticano.

Em dezembro de 2023, a Justiça do Vaticano condenou Becciu a cinco anos e meio de prisão e ao pagamento de uma multa de 8.000 euros (pouco mais de 48.000 reais).

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dt-jra/ljm/meb/an/fp/aa

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