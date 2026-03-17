Diretor de contraterrorismo dos EUA deixa o cargo em protesto pela guerra

O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo americano, Joseph Kent, deixou o cargo nesta terça-feira (17) em protesto contra a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

"Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã", disse Joseph Kent em sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump.

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