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Diretor de contraterrorismo dos EUA deixa o cargo em protesto pela guerra

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AFP
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Repórter
17/03/2026 11:25

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O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo americano, Joseph Kent, deixou o cargo nesta terça-feira (17) em protesto contra a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. 

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"Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã", disse Joseph Kent em sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump.

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cl/jz/mel/fp/aa

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