Diretor de contraterrorismo dos EUA deixa o cargo em protesto pela guerra
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O diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo americano, Joseph Kent, deixou o cargo nesta terça-feira (17) em protesto contra a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
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"Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã", disse Joseph Kent em sua carta de renúncia ao presidente Donald Trump.
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