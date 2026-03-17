Equador nega suposto bombardeio em território colombiano

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, rejeitou nesta terça-feira (17) como "falsas" as acusações feitas por seu homólogo da Colômbia, Gustavo Petro, que denunciou um bombardeio em seu país a partir da fronteira equatoriana, onde operam guerrilheiros e narcotraficantes.

Petro afirmou no dia anterior que seu governo tinha provas de um ataque com uma "bomba" lançada de um avião perto da fronteira.

O Equador está "bombardeando os locais que serviam de esconderijo" para grupos criminosos, "em grande parte colombianos, que o próprio governo permitiu infiltrar em nosso país devido à negligência em sua fronteira", declarou Noboa na rede X, dirigindo-se ao presidente colombiano.

Na semana passada, o Equador atacou um campo de treinamento pertencente a um grupo dissidente das Farc na província fronteiriça de Sucumbíos, no nordeste do país.

"Presidente Petro, suas declarações são falsas; estamos agindo em nosso território, não no seu", escreveu Noboa, cujo país faz parte do "Escudo das Américas", uma aliança de 17 países do continente americano criada pelos Estados Unidos para enfrentar ameaças à segurança.

Equador e Colômbia compartilham uma fronteira de aproximadamente 600 km, onde guerrilhas colombianas e organizações criminosas de ambos os países atuam dedicadas ao tráfico de drogas, de armas, de pessoas e à mineração ilegal.

As acusações surgem em meio a uma guerra comercial que começou em fevereiro e afeta importações, a cooperação energética e o transporte de petróleo.

A ministra das Relações Exteriores do Equador, Gabriela Sommerfeld, afirmou que Equador e Colômbia participarão em breve de um "diálogo por meio da Comunidade Andina" com o objetivo de "retomar as negociações" de fevereiro em Quito.

"O que pedimos à Colômbia é que aumente sua capacidade de controle de fronteiras (...) a fim de diminuir o nível de violência e insegurança, não apenas no Equador, mas também em todo o Hemisfério Ocidental", insistiu Sommerfeld em entrevista ao canal Teleamazonas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/mar/aa/fp