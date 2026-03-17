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Gregory Bovino, rosto das batidas migratórias de Trump, anuncia aposentadoria

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Repórter
17/03/2026 11:14

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Gregory Bovino, que liderou operações migratórias agressivas, se aposentará da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, afirmou ao The New York Times na segunda-feira (16). 

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Bovino ganhou notoriedade no segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca como o chefe das operações em cidades governadas por democratas, como Los Angeles, Chicago, Nova Orleans. 

Sua carreira desmoronou em Minneapolis, onde supervisionou operações violentas nas quais dois cidadãos americanos foram mortos a tiros. 

Bovino afirmou que uma das vítimas, Alex Pretti, planejava um “massacre” porque portava uma pistola. Pretti tinha licença para a arma e não a utilizou, mas foi baleado após ser imobilizado por agentes de imigração. 

Bovino defendeu a conduta dos oficiais, indignando ativistas e a oposição democrata, que pediu a sua cabeça. 

Trump acabou destituindo Bovino e o substituiu pelo chefe de política de fronteira Tom Homan, considerado mais conciliador.

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dw/jz/mar/jc/fp

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