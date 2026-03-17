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Cuba restabelece gradualmente energia elétrica após apagão geral

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Repórter
17/03/2026 10:50

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Cuba começou a restabelecer gradualmente a energia elétrica nesta terça-feira (17), após um apagão generalizado em meio a uma grave crise energética que afeta a ilha, pressionada pelos Estados Unidos.

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As autoridades ainda não especificaram a causa do apagão geral que começou ao meio-dia de segunda-feira. Indicaram apenas que não detectaram falhas na rede elétrica. 

"Temos energia elétrica de Pinar del Río a Holguín", informou o Ministério da Energia, uma área que abrange mais de dois terços do país, do extremo oeste à região centro-leste. 

A companhia elétrica nacional agora tenta aumentar a produção de energia para que a eletricidade chegue às residências. Em Havana, com seus 1,7 milhão de habitantes, alguns bairros já tiveram o serviço restabelecido. 

"O medo é sempre que o apagão se prolongue e que o pouco que temos na geladeira estrague, porque tudo está caro", disse à AFP Olga Suárez, uma aposentada de 64 anos, no bairro de Vedado. 

A geração de energia elétrica do país depende de uma rede de usinas termelétricas antigas, algumas com mais de 40 anos.

A ilha, com 9,6 milhões de habitantes, sofre com apagões massivos e recorrentes há mais de dois anos, que às vezes duram vários dias.

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jb-rd/vmt/mel/mr/aa-jc

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