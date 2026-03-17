Dezenas de milhões a mais sofrerão com a fome se a guerra se prolongar, adverte ONU

A continuação da guerra no Oriente Médio até junho faria com que mais 45 milhões de pessoas passassem fome, alertou nesta terça-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

“Se o conflito no Oriente Médio se prolongar até junho, outros 45 milhões de pessoas poderão cair em situação de insegurança alimentar aguda devido ao aumento dos preços”, declarou o diretor-executivo adjunto do PMA, Carl Skau, em coletiva de imprensa em Genebra.

“Isso elevaria os níveis de fome no mundo a um recorde absoluto, e é uma perspectiva terrível”, disse, acrescentando que atualmente 319 milhões de pessoas — já por si só um número sem precedentes — sofrem de insegurança alimentar.

“Isso realmente leva a situação a um nível completamente diferente”, insistiu.

Segundo Skau, o PMA já enfrentava uma “tempestade perfeita” antes de a guerra eclodir em 28 de fevereiro.

“A fome nunca foi tão grave como agora” devido a fenômenos meteorológicos extremos, conflitos e à declaração de áreas em situação de fome extrema, sustentou. “Os recursos caíram bruscamente em relação aos níveis de 2023 e 2024”.

Skau explicou que a guerra no Oriente Médio torna as operações do PMA “muito mais caras”.

Os custos operacionais dispararam devido ao forte aumento dos preços dos combustíveis e a rotas mais longas, concluiu.

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