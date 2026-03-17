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Argentina formaliza sua saída da OMS

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Repórter
17/03/2026 10:06

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O governo argentino formalizou, nesta terça-feira (17), sua saída da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma decisão anunciada há um ano, informou o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno. 

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A medida segue o exemplo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um importante aliado do presidente argentino, Javier Milei. 

Assim como a Casa Branca ao anunciar sua saída da organização, o governo argentino criticou a atuação da OMS no combate à pandemia de covid-19. A Argentina declarou no ano passado que "as recomendações da OMS não funcionam porque se baseiam em interesses políticos, não na ciência". 

A Argentina "continuará promovendo a cooperação internacional em saúde por meio de acordos bilaterais e fóruns regionais, preservando plenamente sua soberania e sua capacidade de tomar decisões sobre políticas de saúde", afirmou Quirno nesta terça-feira no X.

O governo de Milei anunciou a decisão há um ano e concluiu o processo dentro dos prazos estipulados pelos tratados internacionais, especificou o Ministério das Relações Exteriores.

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sa/mel/aa/fp

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