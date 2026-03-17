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Paquistão nega ter atacado clínica de reabilitação no Afeganistão

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AFP
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Repórter
17/03/2026 09:11

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As acusações do Afeganistão de que o Paquistão atacou deliberadamente uma clínica de reabilitação para dependentes químicos são "completamente infundadas", afirmou o ministro da Informação paquistanês, Attaullah Tarar, nesta terça-feira (17). 

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"Nenhum hospital, centro de reabilitação ou instalação civil foi alvo de ataques", escreveu Tarar na rede X, contradizendo o Afeganistão, que relatou pelo menos 400 mortos e mais de 200 feridos em um ataque paquistanês na noite de segunda-feira contra um hospital em Cabul. 

O Paquistão realizou seis ataques "precisos, deliberados e profissionais" na noite de segunda-feira em Cabul e na província fronteiriça oriental de Nangarhar, como parte da "guerra em curso de Islamabad contra o terrorismo" para interromper as operações de milicianos em território paquistanês, acrescentou Tarar.

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bur-phz/ane/erl/avl/aa/fp

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