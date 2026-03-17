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Guerra no Oriente Médio pode gerar recorde de população em insegurança alimentar aguda, diz ONU

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AFP
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Repórter
17/03/2026 08:48

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A guerra no Oriente Médio pode provocar um novo recorde de insegurança alimentar aguda no mundo, alertou nesta terça-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

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"Se o conflito no Oriente Médio se prolongar até junho, outras 45 milhões de pessoas poderão cair em situação de insegurança alimentar aguda devido ao aumento dos preços", declarou o diretor-executivo adjunto do PMA, Carl Skau, em entrevista coletiva em Genebra.

"Isso elevaria os níveis de fome no mundo a um recorde absoluto, e é uma perspectiva terrível", acrescentou.

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apo/ag/erl/avl/lm/fp

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