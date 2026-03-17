Israel anuncia que eliminou chefe da Segurança do Irã, Ali Larijani
O ministro da Defesa de Israel anunciou nesta terça-feira (17) que o Exército eliminou Ali Larijani, figura crucial do governo iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança, e o general que comanda a milícia islamista Basij.
"O comandante do Estado-Maior acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e (o general Gholamreza) Soleimani, chefe dos Basij, o aparelho repressivo central do Irã, foram eliminados durante a noite", declarou o ministro Israel Katz em uma mensagem de vídeo.
