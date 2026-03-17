Exército israelense anuncia que matou comandante da milícia Basij
O Exército israelense anunciou nesta terça-feira (17) que matou, em um ataque em Teerã, o general Gholamreza Soleimani, comandante da milícia islamista de voluntários Basij, responsável pela manutenção da ordem.
"Ontem (segunda-feira), a Força Aérea israelense, com base em informações (militares), localizou e eliminou Gholamreza Soleimani", afirma um comunicado militar israelense.
A nota acrescenta que ele morreu em "um ataque seletivo em Teerã".
