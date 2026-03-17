Confira os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Preços do petróleo em alta expressiva -

Os preços do petróleo subiram mais de 5%, depois que vários países rejeitaram o apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para apoiar a reabertura do Estreito de Ormuz, enquanto o Irã prosseguiu com os ataques contra seus vizinhos do Golfo.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado americano, subia 5,16%, a 98,32 dólares, após a queda de 5,3% na véspera.

O Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial, subia 4,67%, a 104,88 dólares o barril, depois de uma queda de 2,8% na segunda-feira.

- Guarda Revolucionária prende 10 supostos espiões -

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou a prisão de 10 "espiões estrangeiros" na província de Khorasan Razavi (nordeste), segundo a agência de notícias ISNA.

Segundo a agência, quatro detidos coletavam informações "sobre locais sensíveis e infraestrutura econômica", enquanto os demais estão ligados a um "grupo terrorista monarquista". A nacionalidade dos detidos não foi revelada.

- Explosões em Doha e Dubai -

Várias explosões foram registradas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), assim como em Doha, capital do Catar, informaram jornalistas da AFP.

O Ministério da Defesa dos EAU informou que interceptou um ataque com mísseis, enquanto em Dubai as explosões aconteceram após um alerta que pediu aos moradores que procurassem "abrigo imediato" devido a "possíveis ameaças de mísseis".

- Israel lança novos ataques contra Teerã e Beirute -

O Exército israelense iniciou uma "onda de ataques em larga escala" contra Teerã, assim como bombardeios contra posições do movimento islamista Hezbollah na capital do Líbano, Beirute.

"As FDI (Forças de Defesa de Israel) iniciaram uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura terrorista do regime em Teerã", a capital do Irã, publicou o Exército no Telegram.

"Além disso, as FDI iniciaram outra onda de ataques contra a infraestrutura terrorista do Hezbollah em Beirute", acrescentou.

- Quatro mortos em ataque contra casa de assessores iranianos em Bagdá -

Pelo menos quatro pessoas morreram no lançamento de mísseis contra uma casa em Bagdá, capital iraquiana, que horas antes havia sido alvo de ataques direcionados contra um complexo da embaixada dos Estados Unidos.

Uma fonte do governo iraquiano disse à AFP que, segundo os primeiros indícios, o ataque tinha como alvo assessores iranianos que trabalham com grupos próximos a Teerã.

Fontes de grupos armados pró-Irã confirmaram o bombardeio no bairro nobre de Jadriya e que a casa abrigava assessores iranianos.

- Nova onda de ataques iranianos -

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou na segunda-feira à noite que lançou uma nova onda de ataques com mísseis e drones, que atingiram infraestruturas militares em Israel, assim como a base americana de Al Udeid, no Catar, a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, segundo as agências Mehr e Fars.

- Hezbollah anuncia ataques no Líbano contra tropas israelenses -

O movimento pró-iraniano Hezbollah afirmou na segunda-feira que atacou, "com uma chuva de foguetes", soldados israelenses em Khiam, o primeiro ataque que reivindica na localidade do sul do Líbano desde que Israel anunciou operações no país.

- Trump pede adiamento de reunião com Xi -

Donald Trump pediu à China que adie por um mês a sua reunião de cúpula com o presidente chinês, Xi Jinping, prevista para o início de abril, devido ao conflito com o Irã.

"Devido à guerra, quero estar aqui, sinto que tenho que estar aqui. E por isso pedimos (a Pequim) que a adie por um mês, mais ou menos".

- UE descarta envio de missão marítima -

Os ministros das Relações Exteriores da UE, reunidos em Bruxelas, descartaram a ideia de enviar a missão europeia de proteção do tráfego marítimo Aspides ao Estreito de Ormuz, informou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

- Ataque de drones no Iraque -

Dois drones atacaram um importante campo de petróleo no sul do Iraque, informou um porta-voz do ministério responsável pelos hidrocarbonetos.

Um "atingiu uma torre de telecomunicações" sem provocar danos e, segundo uma fonte das forças de segurança, o outro atingiu os escritórios de uma empresa americana.

- Um ferido em Israel em ataques do Hezbollah -

O movimento libanês Hezbollah afirmou que lançou foguetes e drones contra a localidade de Nahariya, no norte de Israel, onde os serviços de emergência Magen David Adom informaram que uma pessoa ficou ferida.

- Mais de um milhão de deslocados no Líbano -

Os bombardeios aéreos israelenses sobre o Líbano mataram 886 pessoas desde 2 de março, incluindo 111 crianças, 67 mulheres e 38 profissionais da saúde, segundo o balanço mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde libanês.

Além disso, a guerra provocou o deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

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