Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Exército israelense tentou matar o chefe do Conselho de Segurança do Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/03/2026 06:15

compartilhe

SIGA

O Exército de Israel tentou eliminar Ali Larijani, figura crucial do regime iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança, em um bombardeio executado na madrugada de terça-feira, informou a imprensa israelense.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ali Larijani foi alvo de uma tentativa de eliminação", afirmou a emissora pública israelense Kan. "Os resultados do ataque ainda estão sendo analisados", anunciou o canal N12.

"Apontamos contra elementos da Guarda Revolucionária do aparato repressivo do regime", afirmou o Exército em um comunicado.

"Esta noite tivemos resultados preventivos importantes, que podem influenciar a continuidade das operações e dos objetivos do Exército israelense", disse o comandante do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-hba/avl/ahg/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay