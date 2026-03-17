Exército israelense tentou matar o chefe do Conselho de Segurança do Irã

O Exército de Israel tentou eliminar Ali Larijani, figura crucial do regime iraniano há décadas e atual chefe do Conselho Supremo de Segurança, em um bombardeio executado na madrugada de terça-feira, informou a imprensa israelense.

"Ali Larijani foi alvo de uma tentativa de eliminação", afirmou a emissora pública israelense Kan. "Os resultados do ataque ainda estão sendo analisados", anunciou o canal N12.

"Apontamos contra elementos da Guarda Revolucionária do aparato repressivo do regime", afirmou o Exército em um comunicado.

"Esta noite tivemos resultados preventivos importantes, que podem influenciar a continuidade das operações e dos objetivos do Exército israelense", disse o comandante do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir.

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