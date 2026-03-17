Governo afegão afirma que bombardeio paquistanês deixou quase 400 mortos

Quase 400 pessoas morreram na segunda-feira em um bombardeio paquistanês contra um centro de reabilitação para dependentes químicos em Cabul, afirmou nesta terça-feira o porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão.

"O balanço não é definitivo; as operações de busca continuam, mas temos quase 400 mortos e mais de 200 feridos", declarou o porta-voz Sharafat Zaman.

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