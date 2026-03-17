Ataque suicida deixa 23 mortos e mais de 100 feridos na Nigéria

Várias explosões provocadas por possíveis homens-bomba abalaram a cidade nigeriana de Maiduguri, onde pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, informou a polícia nesta terça-feira (17).

"Uma investigação preliminar revelou que os incidentes foram executados por possíveis atacantes suicidas", afirmou o porta-voz da polícia, Nahum Kenneth Daso.

"Lamentavelmente, 23 pessoas morreram e 108 sofreram ferimentos de diversos níveis de gravidade", acrescentou.

As explosões, entre a noite de domingo e segunda-feira, aconteceram após um ataque contra uma base militar, que as autoridades atribuíram a supostos jihadistas.

Combatentes do movimento islamista Boko Haram e seu rival jihadista, o grupo Estado Islâmico da Província da África Ocidental, intensificaram recentemente os ataques no nordeste da Nigéria.

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