Drone cai em hotel de Bagdá antes de ataque a embaixada americana

Um drone caiu na noite desta segunda-feira (16) sobre um hotel de luxo em Bagdá, sem deixar feridos, antes de um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde da capital iraquiana.

Quatro foguetes lançados contra a sede diplomática foram interceptados, segundo um responsável da área de segurança. Um jornalista da AFP viu a defesa antiaérea da embaixada interceptar os projéteis nas proximidades do complexo.

Esses ataques ocorrem após o grupo armado pró-Irã Brigadas do Hezbollah anunciar a “morte como mártir” de seu “responsável de segurança”.

O Iraque foi arrastado para o conflito iniciado em 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã. O primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani, chefe das Forças Armadas, condenou os ataques, incluindo um que teve como alvo um campo petrolífero no sul, e os classificou como ameaças à “segurança e estabilidade” do país.

Grupos locais que apoiam a república islâmica reivindicam diariamente ataques com drones contra militares americanos ou instalações petrolíferas, enquanto essas facções armadas são alvo de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.

Na noite de hoje, jornalistas da AFP ouviram uma primeira explosão, após a qual uma testemunha observou um incêndio no telhado de um hotel situado na Zona Verde, área de segurança no centro de Bagdá onde se encontram representações diplomáticas, instituições internacionais e órgãos governamentais.

O Ministério do Interior informou que um drone havia caído sobre o hotel Al Rasheed, após mencionar o impacto de um “projétil”. “O incidente não deixou vítimas nem danos materiais.

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