Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Drone cai em hotel de Bagdá antes de ataque a embaixada americana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/03/2026 22:27

compartilhe

SIGA

Um drone caiu na noite desta segunda-feira (16) sobre um hotel de luxo em Bagdá, sem deixar feridos, antes de um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos na Zona Verde da capital iraquiana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quatro foguetes lançados contra a sede diplomática foram interceptados, segundo um responsável da área de segurança. Um jornalista da AFP viu a defesa antiaérea da embaixada interceptar os projéteis nas proximidades do complexo.

Esses ataques ocorrem após o grupo armado pró-Irã Brigadas do Hezbollah anunciar a “morte como mártir” de seu “responsável de segurança”.

O Iraque foi arrastado para o conflito iniciado em 28 de fevereiro por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã. O primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani, chefe das Forças Armadas, condenou os ataques, incluindo um que teve como alvo um campo petrolífero no sul, e os classificou como ameaças à “segurança e estabilidade” do país.

Grupos locais que apoiam a república islâmica reivindicam diariamente ataques com drones contra militares americanos ou instalações petrolíferas, enquanto essas facções armadas são alvo de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.

Na noite de hoje, jornalistas da AFP ouviram uma primeira explosão, após a qual uma testemunha observou um incêndio no telhado de um hotel situado na Zona Verde, área de segurança no centro de Bagdá onde se encontram representações diplomáticas, instituições internacionais e órgãos governamentais.

O Ministério do Interior informou que um drone havia caído sobre o hotel Al Rasheed, após mencionar o impacto de um “projétil”. “O incidente não deixou vítimas nem danos materiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ak-str/rbu/dc/an/dga/nn/cr/ic/lb

Tópicos relacionados:

eua guerra ira iraque israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay