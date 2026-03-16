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Jogadoras iranianas treinam com clube australiano e enviam mensagem: "Tudo vai ficar bem"

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AFP
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Repórter
16/03/2026 20:55

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Duas jogadoras de futebol iranianas treinaram com o clube australiano Brisbane Roar após solicitarem asilo no país, e uma delas publicou uma foto com uma dirigente da Fifa em que diz: Tudo vai ficar bem".

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Sete jogadoras da seleção feminina de futebol do Irã, que disputam a Copa da Ásia, pediram asilo na Austrália na semana passada após serem consideradas "traidoras" em seu país por se recusarem a cantar o hino nacional na partida de abertura do torneio.

Apenas duas jogadoras, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh, permanecem na Austrália, já que as outras mudaram de ideia e decidiram voltar para casa.

Organizações de direitos humanos acusaram Teerã de pressionar atletas mulheres no exterior, ameaçando seus familiares ou confiscando seus bens caso desertem ou façam declarações contra a República Islâmica.

Por sua vez, as autoridades iranianas acusaram a Austrália de pressionar as jogadoras a permanecerem no país da Oceania.

"Bem-vindas, Fatemeh Pasandideh e Atefeh Ramezanisadeh", proclamou Kaz Patafta, CEO do Brisbane Roar, ao compartilhar fotos nesta segunda-feira das duas treinando e sorrindo com o time da A-League.

Pasandideh publicou uma foto sua no Instagram com Jill Ellis, diretora de futebol feminino da Fifa e ex-técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, com a legenda: "Tudo vai ficar bem".

As duas jogadoras estão hospedadas em um local não divulgado e recebem apoio do governo e da comunidade iraniana na Austrália.

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mp/djw/iga/ag/aam/am

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