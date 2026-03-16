Bayer Leverkusen, espelho e obstáculo para o Arsenal na Champions

Em busca do tão aguardado título da Premier League e, quem sabe, da primeira Liga dos Campeões de sua história, o Arsenal terá que superar nesta terça-feira (17) o Bayer Leverkusen, que em 2024 quebrou sua própria maldição ao erguer duas taças de torneios nacionais.

Na época comandado pelo basco Xabi Alonso, o 'Werkself' conquistou a Bundesliga, até então dominada pelo Bayern de Munique, além de vencer a Copa da Alemanha e chegar à final da Liga Europa.

Aquela derrota para a Atalanta foi a única sofrida pelos alemães em toda a temporada.

Invicto na Bundesliga, o Bayer Leverkusen foi comparado aos "Invencíveis" do Arsenal, que levantaram a taça da Premier League em 2004, o último campeonato inglês dos 'Gunners' até hoje.

Desde então, o Arsenal conquistou a FA Cup cinco vezes (2005, 2014, 2015, 2017 e 2020), mas sofreu decepções na Premier League (vice-campeão em 2005, 2016, 2013, 2023 e 2025) e nas competições europeias, perdendo a final da Champions League em 2006 e a final da Liga Europa em 2019.

Mas, assim como fez o cruelmente apelidado de 'Neverkusen' em 2024, este ano até os torcedores mais céticos do Arsenal veem um título ao alcance.

- Perigo nos escanteios -

Líder da Premier League, semifinalista da FA Cup e finalista da Copa da Liga inglesa, o Arsenal também sonha com uma grande campanha europeia, tendo alcançado as semifinais no ano passado.

Mas para chegar às quartas de final, os 'Gunners' terão que vencer no Emirates Stadium, depois que o time alemão surpreendeu a todos na BayArena com um empate em 1 a 1.

O gol do Leverkusen veio de um escanteio, uma especialidade do Arsenal bem conhecida na Europa.

O susto foi amenizado por um pênalti convertido por Kai Havertz, jogador revelado nas categorias de base do 'Werkself', que deu um duro golpe nos torcedores que costumavam cantar seu nome.

De volta aos compromissos nacionais, o Bayer Leverkusen empatou novamente contra um gigante, desta vez com o bicho-papão da Bundesliga.

O empate em 1 a 1 contra o Bayern de Munique, no sábado, pouco ajuda a equipe de Kasper Hjulmand, que ocupa a sexta posição e luta por uma vaga entre os quatro primeiros colocados para garantir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

- Em busca de um título inédito -

O Arsenal se saiu melhor, vencendo o Everton por 2 a 0 nos minutos finais e comemorando o empate do Manchester City como se fosse sua própria vitória.

Mas, assim que o hino da Liga dos Campeões toca no estádio, tudo recomeça, e o Leverkusen mostrou em duas partidas consecutivas que pode competir de igual para igual com qualquer um.

Além disso, apesar da reviravolta em sua história em 2024, o Bayer Leverkusen ainda sonha mais alto. E isso significa ir mais longe na Liga dos Campeões.

A última vez em que o 'Werkself' passou das oitavas de final foi na temporada de 2002, quando chegou à grande decisão, em que perdeu para o Real Madrid com um golaço histórico do francês Zinedine Zidane, de voleio.

Os 'Gunners' possuem a vantagem de terem vivido uma experiência mais recente: chegaram às semifinais na temporada passada, onde perderam para o time que se sagraria campeão, o Paris Saint-Germain.

"Sabemos o que temos que fazer e, diante da nossa torcida, dando tudo de nós, esperamos conseguir", declarou o técnico do Arsenal, Mikel Arteta.

Com tudo ainda em aberto e muitas contas a acertar, a partida desta terça-feira tem todos os ingredientes que os torcedores esperam de um jogo de Liga dos Campeões.

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