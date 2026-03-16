Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Fiorentina goleia Cremonese (4-1) e se afasta da zona de rebaixamento no Italiano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/03/2026 19:13

compartilhe

SIGA

A Fiorentina goleou a Cremonese fora de casa por 4 a 1 nesta segunda-feira (16), no jogo que fechou a 29ª rodada do Campeonato Italiano, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com o resultado, a 'Viola' sobe para a 16ª colocação e abre quatro pontos de vantagem sobre a própria Cremonese (18ª), que abre a zona da degola.

O time de Florença saiu na frente aos 25 minutos com o atacante Fabiano Parisi e foi para o intervalo com dois gols de vantagem depois que Roberto Picoli ampliou aos 32.

No segundo tempo, o lateral-direito brasileiro Dodô (ex-Coritiba) fez o terceiro (49') e Albert Gudmundsson (70') fechou a goleada, enquanto David Okereke (57') descontou para a Cremonese.

Com a vitória, a Fiorentina fica fora das quatro últimas posições pela primeira vez em quase seis meses, depois de um início de temporada desastroso.

Na próxima quinta-feira, a equipe tentará aproveitar o embalo na viagem à Polônia para o jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa, contra o Rakow.

Na ida, jogando em casa, o time toscano venceu por 2 a 1.

--- Resultados da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

  

   Sexta-feira, 13 de março

   Torino - Parma                                 4 - 1

  

   Sábado, 14 de março

   Inter - Atalanta                               1 - 1

   Napoli - Lecce                                 2 - 1

   Udinese - Juventus                             0 - 1

  

   Domingo, 15 de março

   Hellas Verona - Genoa                          0 - 2

   Sassuolo - Bologna                             0 - 1

   Pisa - Cagliari                                3 - 1

   Como - Roma                                    2 - 1

   Lazio - Milan                                  1 - 0

  

   Segunda-feira, 16 de março

   Cremonese - Fiorentina                         1 - 4

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   68  29  22   2   5  65  23  42

    2. Milan                   60  29  17   9   3  44  21  23

    3. Napoli                  59  29  18   5   6  45  30  15

    4. Como                    54  29  15   9   5  48  22  26

    5. Juventus                53  29  15   8   6  51  28  23

    6. Roma                    51  29  16   3  10  39  23  16

    7. Atalanta                47  29  12  11   6  40  27  13

    8. Bologna                 42  29  12   6  11  38  34   4

    9. Lazio                   40  29  10  10   9  29  28   1

   10. Sassuolo                38  29  11   5  13  35  39  -4

   11. Udinese                 36  29  10   6  13  33  42  -9

   12. Parma                   34  29   8  10  11  21  36 -15

   13. Genoa                   33  29   8   9  12  36  40  -4

   14. Torino                  33  29   9   6  14  32  50 -18

   15. Cagliari                30  29   7   9  13  31  41 -10

   16. Fiorentina              28  29   6  10  13  34  43  -9

   17. Lecce                   27  29   7   6  16  21  39 -18

   18. Cremonese               24  29   5   9  15  23  44 -21

   19. Pisa                    18  29   2  12  15  23  49 -26

   20. Hellas Verona           18  29   3   9  17  22  51 -29

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bds/cb/aam

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay