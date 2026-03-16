Em grande fase, João Pedro tem missão de liderar virada do Chelsea contra PSG na Champions

Brilhante nas últimas duas semanas com a camisa do Chelsea, e convocado para a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16) pelo técnico Carlo Ancelotti, João Pedro pode ser uma séria ameaça para o Paris Saint-Germain no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time parisiense vai a Londres nesta terça-feira defendendo uma boa vantagem, após vencer na ida por 5 a 2, na semana passada, no Parque dos Príncipes.

O atacante brasileiro de 24 anos é o grande destaque de uma janela de transferências de verão bastante extravagante para os 'Blues', que desembolsaram 70 milhões de euros (cerca de R$ 421,4 milhões na cotação atual) — incluindo bônus, segundo estimativas da imprensa britânica — para contratá-lo junto ao Brighton.

Vestindo a camisa 20, ele causou impacto imediato na Copa do Mundo de Clubes, marcando duas vezes na semifinal contra o Fluminense (2 a 0) — seu ex-clube — e anotando mais um gol contra o PSG (3 a 0) na final, em 13 de julho, onze dias após o anúncio oficial de sua contratação.

Ao contrário do clube londrino, o PSG optou pela continuidade após a conquista do título europeu, tendo o goleiro Lucas Chevalier e o zagueiro Ilya Zabarnyi como as únicas contratações de destaque realizadas após o Mundial que foi disputado nos Estados Unidos.

- 11 gols em 14 jogos -

Com João Pedro, o impacto foi imediato e, embora tenha passado por um período de seca (apenas quatro gols marcados entre agosto e novembro), desde meados de janeiro ele voltou ao seu melhor nível: balançou as redes 11 vezes em 14 jogos, incluindo um hat-trick contra o Aston Villa (4-1) no início de março, embora não tenha marcado na derrota de sábado contra o Newcastle (1-0).

"Estou aqui há dois meses e ele está constantemente provando que é um atacante de classe mundial", comemorou seu novo treinador, o inglês Liam Rosenior.

"Neste momento, eu não trocaria João por ninguém: ele está mostrando todas as qualidades e atributos que eu quero ver", acrescentou o ex-técnico do Strasbourg.

O atacante utiliza sua força e eficácia na área como um verdadeiro predador, o que levou a Sky Sports a fazer o seguinte questionamento na semana passada: "Seria João Pedro a melhor contratação de ataque neste verão?".

Convidado do programa, o ex-meio-campista da seleção inglesa Tim Sherwood o descreveu como "um jogador excepcional, completo em todos os aspectos" — alguém em quem ele já havia notado um grande "potencial" durante a passagem do jogador pelo Watford (2020-2023).

"Muitas pessoas julgam os jogadores pelo que eles são neste exato momento. O que importa é aquilo em que eles podem se transformar. Ele sempre teve essa mentalidade, esse desejo de continuar evoluindo", observou o ex-jogador do Blackburn e do Tottenham, que foi revelado nas categorias de base do Watford.

- Salto de qualidade com Rosenior -

Com Liam Rosenior, o brasileiro deu um salto espetacular em um momento crucial da temporada dos 'Blues'.

"O que importa não é o que eu fiz, mas o que ele fez. Suas atuações nas partidas têm sido magníficas, e não estou falando apenas de seus gols, mas de sua intensidade e compreensão da pressão. Taticamente, o que ele traz para a equipe é magnífico", explicou o treinador antes do primeiro duelo na Liga dos Campeões contra o PSG.

O brasileiro, no entanto, estabelece uma ligação direta entre seu atual grande momento e a chegada de Rosenior em janeiro, substituindo o italiano Enzo Maresca.

"Acho que minha boa fase atual se deve em grande parte às conversas que venho tendo com ele, ao fato de ele mostrar que realmente quer me ajudar a evoluir. Quando você sente esse apoio do seu treinador, isso naturalmente te motiva a trabalhar mais a cada dia", declarou o atacante em entrevista divulgada pela Uefa antes da partida contra o PSG.

Após ter travado uma intensa disputa física com seu compatriota Marquinhos e o equatoriano Willian Pacho, João Pedro agora tem a chance de se vingar e tentar liderar uma reação histórica de sua equipe em Stamford Bridge.

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